Inter, obiettivo secondo posto. GdS: “Finire dietro alla Juventus avrebbe due vantaggi”

“Le vacanze non sono un’opzione, per quest’anno non se ne parla. Non adesso, almeno: anche se lo scudetto è “andato” e la Champions “incamerata”, non saranno quattro turni di placido avvicinamento all’Europa League. Turnover sì, possibile. Remi in barca, no”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’avvicinamento a Inter-Fiorentina, quartultima partita del campionato dell’Inter che dovrà poi disputare la fase finale di Europa League. “Restano bonus da prendere, anche se il bersaglio grosso è stato centrato, come ha voluto ribadire Conte“, evidenzia la Rosea in merito alla conquista della qualificazione alla prossima Champions in maniera serena.

FINIRE SECONDI – L’Inter e Conte, però, hanno anche un altro obiettivo: finire secondi in classifica, target importante per una serie di motivi. “Il primo è nell’ambito dell’onore e della psicologia. L’Inter può riprendersi il legittimo ruolo di anti-Juve, con cui affrontare anche la prossima stagione. Il secondo vantaggio è economico: dieci milioni, di questi tempi, fanno comodo. Tanta è la differenza fra i premi della Lega di A e la percentuale di market pool derivante dal piazzamento: oltre 26 milioni per i secondi, 16 abbondanti per i quarti. Motivi in più per cominciare subito con il piede giusto, contro la Fiorentina, questa mini-volata con Atalanta (oggi a +2 con una gara in più) e la Lazio (-3)”, commenta La Gazzetta dello Sport.