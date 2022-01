CdS – Inter, stasera occhi su Correa: Inzaghi ha bisogno di lui per vincere tutto

L'argentino farà coppia con il suo connazionale Lautaro Martinez e vorrà mandare un messaggio al suo allenatore

Joaquin Correa scenderà in campo dal 1' in Inter-Empoli di Coppa Italia in programma stasera. L'argentino avrà una chance importante per dare un'altra dimostrazione del suo valore e garantire a Inzaghi che può contare su di lui in questa seconda parte di stagione. Si legge sul Corriere dello Sport: "Contro l’Empoli ci saranno diversi cambi, ma l’undici che scenderà in campo sarà comunque di spessore. Gli occhi saranno puntati in particolare su Correa, la cui stagione, anche a causa di qualche guaio fisico, ha avuto più ombre che luci. Il bottino del “Tucu” è ridotto a 4 centri, pesanti, visto che hanno dato le vittorie con Verona e Udinese, ma pochi rispetto alle aspettative. La speranza è che questa sera, per lui, possa essere una svolta. Del resto, l’argentino è uno degli uomini di Inzaghi, nel senso che erano insieme alla Lazio, ma soprattutto il tecnico nerazzurro avrà davvero bisogno di tutti per puntare a vincere clamorosamente ogni cosa".