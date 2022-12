Inter, occhi su Frattesi: Roma in pole, ma può arrivare a giugno a una condizione

Il centrocampista del Sassuolo piace alla dirigenza nerazzurra, che monitora la situazione in ottica mercato estivo

L’Inter non perde di vista Davide Frattesi. Il club nerazzurro resta vigile e continua a monitorare la situazione del centrocampista del Sassuolo e della Nazionale.

Sul calciatore c’è sempre la Roma, pronta a tornare all’assalto di Frattesi come un anno fa. La società emiliana è pronta ad aprire alla cessione, ma bisognerà trovare l’accordo sulla valutazione. Dal canto suo, la Roma può inserire nella trattativa il cartellino del centrocampista Edoardo Bove, una delle sorprese di questo campionato, profilo che piace molto al Sassuolo.

Come riferisce TMW, l’Inter aveva già chiesto informazioni su Frattesi l’anno scorso. La valutazione tra i 30 e i 35 milioni ha convinto il club nerazzurro a virare su Asllani, giocatore con caratteristiche e prezzo differenti.

La situazione, però, può tornare in auge a giugno. Se la Roma non dovesse riuscire a chiudere il colpo, in caso di addio di uno tra Barella e Calhanoglu l’Inter potrebbe tornare con decisione su Frattesi e provare a portarlo alla corte di Simone Inzaghi.