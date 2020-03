Stampa Uk – Inter, occhi su uno dei fratelli Longstaff. Newcastle vorrebbe trattenerlo

Alla stagione d’esordio in Premier League ha attirato l’attenzione con un gol segnato al Manchester United. Matthew Longstaff, secondo quanto riporta la stampa inglese, sarebbe finito nel mirino di diversi club. Avrebbe pensato al centrocampista classe 2000 del Newcastle anche l’Inter insieme a West Ham, Everton, Dortmund e Ajax. Lui e il fratello Sean in questo momento starebbero cambiando agente anche per parlare di futuro con il club inglese. Il contratto del calciatore scade a fine stagione. Il dt Bruce vorrebbe restasse: “Spero di riuscire a trattenere ma oggi hanno potere i giocatori e lo vediamo ormai spesso anche con i più giovani. Nessuno a 19 anni a giocato più di lui e sta avendo una grossa occasione”.

(Fonte: The Sun -Skysports)