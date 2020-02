Inter, occhio a due nomi davvero a sorpresa. E Marotta ha già nel mirino un poker da paura

Nemmeno il tempo di archiviare il mercato di gennaio, che le manovre dell’Inter già si accendono in vista della prossima estate. I nerazzurri, infatti, si preannunciano grandi protagonisti. I nomi che circolano sono di tutto rispetto: nel mirino di Marotta c’è innanzitutto un quartetto che da luglio in poi sarà disponibile a parametro zero. Giroud, Mertens, il giovane talento Chong e Kurzawa, inseguito a gennaio anche dalla Juventus. Ma non è tutto, dato che i nerazzurri si stanno muovendo per rinforzarsi in tutti i reparti. E, in questo senso, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono da segnalare anche i nomi di Kostic per la fascia mancina e Mandragora per il centrocampo:

“L’Inter dopo aver chiuso il mercato di gennaio si proietta già verso l’estate, quando ci saranno da tenere d’occhio innanzitutto i giocatori a parametro zero (Giroud, Mertens, Chong e Kurzawa). Interessano inoltre ai nerazzurri gli esterni mancini (Marcos Alonso, Emerson, Kostic) e i giovani di belle speranze (Kumbulla, Castro, Tonali), ma anche tre talenti dell’Udinese. Il primo è De Paul, rimasto in Friuli anche in questa sessione ma al quale non mancano gli estimatori e che potrebbe voler cambiare aria dopo 4 stagioni in bianconero; allerta anche su Mandragora, che rientra nel filone dei giovani italiani dal quale Marotta ama pescare per impreziosire le sue squadre; infine c’è Musso, da sempre tenuto in conto come possibile vice o addirittura come candidato al post Handanovic per la porta nerazzurra fra un paio di stagioni“.

(Fonte: Tuttosport)