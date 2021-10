Inter, oggi ad Appiano confronto Inzaghi-squadra: “Il tecnico rimarcherà…”

La Gazzetta dello Sport rivela che oggi ci sarà un faccia a faccia tra Simone Inzaghi e i calciatori dell'Inter dopo il ko con la Lazio

Faccia a faccia in programma nel centro sportivo Suning questa mattina tra l'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi e i suoi ragazzi. La Gazzetta dello Sport svela che oggi il tecnico e la squadra si confronteranno dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio e la rimonta subito dai nerazzurri.

"Il tecnico lo farà oggi, rimarcando con ogni probabilità i concetti già espressi nel post partita e richiamando i giocatori alla massima attenzione nei particolari, perché cominciano a essere diverse le partite non vinte per colpa di errori individuali, disattenzioni, bassa concentrazione".

L'argomento doveva essere affrontato già ieri, ma Inzaghi ha preferito rimandare la questione: "Non era la situazione ideale, con il gruppo diviso in due tra chi aveva giocato contro la Lazio e chi no".