Inter, oggi allenamento alla vigilia del derby: attesi Zhang e la dirigenza

I nerazzurri preparano il derby di Coppa Italia contro il Milan: il presidente Zhang e la dirigenza presenti ad Appiano

Giornata di vigilia in casa Inter . Gli uomini di Simone Inzaghi preparano la gara d'andata del derby della semifinale Coppa Italia contro il Milan, in programma domani sera a San Siro.

Come rivela il Corriere dello Sport, è previsto per oggi pomeriggio il penultimo allenamento di Handanovic e compagni alla Pinetina, prima della rifinitura di domani mattina, in cui saranno provati schemi e palle inattive.