Inter, oggi allenamento con la Primavera di Chivu. Nazionali? I primi a tornare…

Le ultime in casa Inter con l'allenamento di oggi con la Primavera, in attesa del ritorno ad Appiano Gentile dei nazionali

La settimana prossima si tornerà in campo ad Appiano Gentile in vista della sfida contro la Lazio, in programma sabato alle 18:00 all'Olimpico e valida per l'8° turno di Serie A.