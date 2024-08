La sua presenza in campo è stata dominante e decisiva: 15 i trofei vinti: 5 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Nel 2021 i tifosi interisti lo hanno inserito nella Hall of Fame del Club: incastonato per sempre nella storia nerazzurra. Oggi il "Cuchu" compie 44 anni e riceve gli auguri di FC Internazionale Milano e dei tifosi nerazzurri"