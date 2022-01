Inter, oggi test in famiglia contro l’Under 18. Assente Inzaghi: può tornare…

Il programma di oggi della formazione nerazzurra nel centro sportivo di Appiano Gentile e le ultime sul tecnico

Test in famiglia previsto oggi per l'Inter di Simone Inzaghi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la formazione nerazzurra sfiderà l'Under 18 nell'allenamento congiunto programmato nel Centro Sportivo di Appiano Gentile.