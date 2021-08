Inter ok anche senza Lukaku e Hakimi. CorSera: “Chiara la direzione imboccata”

Due vittorie nelle prime due giornate di campionato per i rinnovati campioni d'Italia del nuovo corso Inzaghi

"Joaquin Correa non poteva sognare esordio migliore, doppietta di testa e di piede e saluti a chi pensava fosse una semplice riserva. Il Tucu partirà spesso dalla panchina è vero, ma è l'arma in più dei campioni d'Italia che sembrano aver assorbito senza traumi le cessioni di Lukaku e Hakimi. Due partite non sono sufficienti per emettere verdetti, ma sono abbastanza per far capire la direzione imboccata dall'Inter. Si può fare è il nuovo mantra, a discapito di un mercato obbligato. Date le difficili condizioni e la necessità di mettere soldi in cassa, la dirigenza ha saputo voltare pagina e si è coperta come meglio poteva con Dzeko e Correa, giocatore polivalente. Qualunque squadra senza Lukaku e Hakimi avrebbe meno qualità, non per nulla i due sono finiti in club ai vertici del calcio europeo, ma a livello psicologico il colpo non si è sentito".