Una medaglia d'oro storica. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Mara Navarria e Rossella Fiamingo, le ragazze dell'Italia femminile della Spada, hanno vinto alle Olimpiadi di Parigi, contro le atlete di casa, l'oro. Ed è il primo della storia in questa disciplina a squadre. Per la selezione azzurra è la terza medaglia d'oro in questi giochi dopo quelli conquistati nel nuoto dall'interista Martinenghi nei 100 rana e quella di Ceccon nei 100 dorso.