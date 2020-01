Inter, a Lecce l’omaggio al ‘guerriero’: tutti in campo con la maglia di Custodero

Una maglia per ricordare Giovanni Custodero, il giovane portiere di Pezze di Greco (in provincia di Brindisi), scomparso il 12 gennaio scorso dopo aver lottato per quattro anni contro un sarcoma osseo. Come riporta Repubblica, nel riscaldamento alla vigilia della sfida di ieri al Via del Mare Lecce e Inter hanno indossato una maglia celebrativa.

Al centro l’elmo di Leonida, realizzato da un amico di Giovanni durante il periodo di lotta contro la malattia e, non a caso, presente anche sulla bara anche durante i funerali. Accanto il numero 7, sulle spalle del portiere in occasione delle gare di calcio a 5.