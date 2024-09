"Quelle gambe che non giravano come mercoledì a Etihad e l’aria tremebonda di tanti nerazzurri per il campo ha fatto pensare che l’Inter, forse, non sia ancora pronta per giocare due grandi partite, una dietro l’altra, con il pedale dell’acceleratore schiacciato al massimo. Dopo tanto turnover, anche europeo, Inzaghi si era affidato ai suoi fedelissimi dell’anno della stella, ma da Lautaro a Mkhitaryan in tanti al momento sono l’ombra di se stessi. E i cambi – per la prima volta sostituiti tutti i tre dell’Ave Maria in mediana, Barella-Calha-Micki – non hanno aggiunto niente, anzi si è sommata confusione alla confusione", aggiunge il quotidiano.