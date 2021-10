TS – Inter, Onana bloccato ma in campo con l’Ajax? Forte contestazione dei tifosi

L'aggiornamento sulla situazione del portiere ormai da tempo nel mirino del club nerazzurro

André Onana è sempre nel mirino dell'Inter per la prossima stagione. I nerazzurri sembrano avere un accordo di massima per il portiere che presto potrebbe tornare in campo con l'Ajax, ma in un clima tutt'altro che favorevole. Spiega TuttoSport: "Il portiere camerunese dell’Ajax in scadenza di contratto e nel mirino dell’Inter che lo avrebbe già bloccato per luglio, è tornato ad allenarsi con la prima squadra olandese e dopo la sosta di novembre potrebbe anche tornare in campo, dopo mesi vissuti ai box a causa di una squalifica per doping (scadrà il 4 novembre), per l'infortunio al titolare Stekelenburg . Nonostante ciò, però, non riceverà una calorosa accoglienza dai tifosi dell’Ajax, anzi. Il mancato rinnovo, infatti, creerà problemi ad Onana, ieri fortemente contestato dalla tifoseria organizzata con un lungo comunicato stampa".