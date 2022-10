Inter, Onana nello stadio che sognava da bambino: dall’arrivo a 13 anni all’addio

La notte speciale per il portiere camerunense dell'Inter, cresciuto nel settore giovanile del club catalano

Una notte da batticuore. È quella che si appresta a vivere André Onana. Il portiere camerunense ha già vissuto emozioni incredibili in carriera come la finale di Europa League e la semifinale di Champions League, ma quella del Camp Nou sarà una gara davvero speciale per lui.