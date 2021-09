Ceccarini: “Nandez aveva scelto l’Inter. Onana, no a cessione e rinnovo: deciso il futuro”

Le ultime mosse di calciomercato dell'Inter, svelate dall'esperto e giornalista di Sport Mediaset Niccolò Ceccarini

Alessandro De Felice

Il mercato non si ferma mai. A meno di due settimane dalla chiusura della finestra estiva, i club già iniziano a progettare i colpi per il futuro. Tra le società più attive c'è l'Inter. Niccolò Ceccarini, giornalista di Sport Mediaset, spiega nell'editoriale su TuttoMercatoWeb la situazione di Nahitan Nandez, obiettivo dei nerazzurri in estate.

"Gennaio è molto lontano ma l’ultimo mercato ci ha lasciato con qualche operazione rimasta in sospeso. La vicenda Nandez è una di quelle. Il talentuoso giocatore del Cagliari è stato fortemente cercato dall’Inter ma poi ci hanno pensato il Tottenham, il Napoli, la Roma e anche la Fiorentina stessa prima di affondare il colpo su Torreira. L’addio non c’è stato ma è chiaro che se dovesse arrivare un’offerta adeguata a inizio anno nuovo il centrocampista rossoblù potrebbe partire. L’obiettivo del Cagliari è monetizzare al massimo anche per trovare poi un sostituto all’altezza. Nandez in estate aveva scelto l’Inter ma potrebbe fare molto comodo a tante squadre, anche all’estero. Insomma è ancora molto presto per capire quale sarà il suo futuro ma la sensazione è che tra qualche mese l’uruguaiano tornerà al centro del mercato".

Con Handanovic in scadenza a fine stagione, l'Inter programma un investimento tra i pali con l'erede dello sloveno che è già stato scelto.

"Rimanendo all’Inter, i nerazzurri sono sempre più in pressing su Onana. Il portiere dell’Ajax è in scadenza di contratto e ha rifiutato sia la cessione che il rinnovo come ha anche spiegato il ds Mark Overmars. Se non ci saranno clamorosi colpi di scena l’anno prossimo si trasferirà a Milano".