CdS – Inter, Onana partirà dietro Handanovic: “Di certo rispetto al passato…”

Le gerarchie in casa nerazzurra dopo l'arrivo del portiere camerunense e un cambiamento rispetto al passato

Il Corriere dello Sport rivela che l'ex Ajax partirà alle spalle di Handanovic, che è stato confermato, per un anno, con la “garanzia” di essere titolare e capitano. Toccherà a Onana lavorare per farsi trovare pronto se e quando sarà chiamato in causa.