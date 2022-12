Inter, per Onana serata tra amici: lo scatto con Hakimi e Mbappé

Lasciato il ritiro del Camerun in Qatar, André Onana non ha perso tempo e si è messo subito a disposizione dell'Inter per ricominciare a lavorare e preparare la seconda parte di stagione. Ieri sera, però, il portiere ex Ajax si è concesso una serata di relax tra amici e ha passato del tempo con un'ex conoscenza nerazzurra, ovvero Achraf Hakimi, e il suo compagno al Psg Kylian Mbappeé.