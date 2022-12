Inter, Onana: “Il tempo mette tutto al suo posto. In un mondo di menzogne…”

Lo sfogo social del portiere camerunense: "In un mondo in cui mentire è la cosa più comune, dire la verità ti rende un rivoluzionario"

Dopo il comunicato pubblicato qualche giorno fa sui suoi profili social, André Onana torna a parlare in merito alle polemiche scatenatesi con il suo abbandono del ritiro del Camerun durante Qatar 2022. Stavolta, però, il portiere dell'Inter ha voluto lanciare un messaggio criptico sui social, scrivendo: "In un mondo in cui mentire è la cosa più comune, dire la verità ti rende un rivoluzionario. Ma alla fine, il tempo mette tutto al suo posto".