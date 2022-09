GdS – Inter, Onana pensava di essere quasi subito il titolare. Spunta una ‘promessa’

Spunta un interessante aneddoto su André Onana e in particolare sulla porta dell’Inter. Per ora Samir Handanovic è il titolare in Serie A e l’ex Ajax in Champions League, ma per La Gazzetta dello Sport l’alternanza è destinata a terminare. Ecco quanto evidenziato oggi dal quotidiano.

“L’Inter si era assicurata un parametro zero in tempi non sospetti, approfittando delle diatribe con l’Ajax e raggiungendo un accordo totale. Onana pensava di essere quasi subito il titolare, Inzaghi si è rifugiato nell’alternanza prima di prendere una decisione definitiva. Ma il giochino “uno titolare in campionato e l’altro in Champions” rischia di amplificare i problemi, stiamo parlando del ruolo più delicato che ci sia. Non a caso nel Milan gioca sempre Maignan, nella Juve Szczesny e nella Roma nessuno discute Rui Patricio, ovviamente al netto degli infortuni che nessuno può prevedere. Onana non è in discussione, ma per la titolarità che il mercato gli aveva “promesso” ora deve portare un bel po’ di pazienza”, si legge.