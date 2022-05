CorSera – L’Inter onora se stessa. Non molla e rovina la festa apparecchiata dal Milan.

L'Inter fa il suo dovere e batte il Cagliari, partita non facile dopo la vittoria del Milan a San Siro con l'Atalanta

"L’Inter onora se stessa, la sua maglia, la sua storia. Vince con merito, tiene aperta la lotta scudetto fino all’ultimo, rovina la festa già apparecchiata dal Milan. La squadra di Inzaghi non molla, domina a Cagliari, dove l’unico funerale celebrato è quello dei sardi, per l’aritmetica ancora in corsa, in realtà con un piede e trequarti in serie B", analizza il Corriere della Sera.