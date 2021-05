TS – Inter, l’opera d’arte di Conte è ad un passo: conto alla rovescia partito

Anche il quotidiano torinese sottolinea l'impresa quasi raggiunta dalla squadra nerazzurra

Non c'è scaramanzia che tenga. L'Inter è ormai vicina al suo diciannovesimo scudetto e anche TuttoSport lo ha ribadito dopo la vittoria dei nerazzurri sul Crotone: "L’opera d’arte decantata da Conte in conferenza stampa è a un passo dall’essere svelata: l’Inter batte anche il Crotone, lo condanna alla Serie B e si avvicina inesorabilmente allo scudetto numero 19 della sua storia. La festa potrebbe arrivare già domenica (oggi, ndr), basterà un passo falso dell’Atalanta nella trasferta contro il Sassuolo del Mapei Stadium. A decidere l’incontro il sempre più prezioso Eriksen e lo scatenato Hakimi: un destro secco al 69’ per il danese e un mancino in contropiede in pieno recupero per l’ex Real Madrid. La missione è quasi compiuta, il conto alla rovescia è ormai scattato".