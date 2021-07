Sky – Inter, opportunità Nandez: ecco perché conviene rispetto a Bellerin

Le ultime sul mercato dell'Inter: Sky Sport fornisce gli aggiornamenti sulla situazione dei nerazzurri e i possibili arrivi

Sky Sport fornisce gli ultimi aggiornamenti sulle trattative dei nerazzurri: "L'Inter può acquistare non uno ma ben due esterni. Per la fascia sinistra l'idea Alex Telles non è semplice. Il club nerazzurro lo vorrebbe in prestito e ci sta provando, ma il Manchester United non molla. Proprio come l'Arsenal per Bellerin a destra: i 'Gunners' vogliono cedere lo spagnolo a titolo definitivo, mentre l'Inter lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Per la corsia destra c'è anche l'opzione Nandez: l'uruguaiano può entrare in un discorso più ampio con Dalbert e Nainggolan in Sardegna alla corte di Semplici. Potrebbe convenire, in questo senso, all’Inter anche per liberare due ingaggi pesanti".