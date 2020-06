Giornata speciale per il prof. Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie Infettive all’Ospedale ‘Sacco’ di Milano. Il virologo, consulente dell’Inter in questi mesi e noto tifoso nerazzurro, è stato ad Appiano come ospite e ha assistito all’allenamento in compagnia dell’amministratore delegato Beppe Marotta e del medico sociale nerazzurro, il dott. Volpi.

(Fonte: Sky Sport)