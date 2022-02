Cassano, foto di gruppo con tutti gli ex Inter presenti al Meazza

Nella serata della partita contro il Liverpool tanti ex nerazzurri tra gli ospiti e l'ex attaccante ha posato con loro

In occasione della gara tra Intere Liverpool sono stati tanti gli ex nerazzurri in tribuna. Se sul campo, a commentare la gara per Amazon, c'erano Julio Cesar e Milito, sugli spalti c'erano altrettanti ex interisti ad assistere alla gara poi finita 0-2 per la formazione di Inzaghi. Tra loro Cassano che si è messo in posa per le foto con i suoi inseparabili compagni di video conferenze, Vieri e Adani. E poi Materazzi e Di Biagio.