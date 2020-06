MD – L’Inter ha un’ossessione per gli obiettivi dell’Atletico Madrid

Il giornale sportivo spagnolo Mundo Deportivo dice che l’Inter ha una vera e propria ossessione per gli obiettivi di mercato dell’Atletico Madrid. Scrive in particolare: “Non può essere una coincidenza. Ci riferiamo all’ossessione dell’Inter per gli obiettivi dell’Atletico. Negli ultimi anni, il club milanese non ha mai smesso di seguire i calciatori che lavorano nel club spagnolo, né ha smesso di accaparrarsi i calciatori che l’AM aveva già in agenda. È ormai chiaro che l’ Inter voglia sempre i giocatori che l’Atletico vuole“.

Gli ultimi due sarebbero Lacazette e Cavani. Per quanto riguarda l’uruguaiano, da tempo si sente che è un obiettivo degli spagnola. “Lo scorso inverno il suo passaggio all’AM è sfumato all’ultimo minuto. Ma era ancora un’opzione per l’attacco di Simeone, ma adesso è l’Inter la squadra in pole per prendere Cavani. È stato un obiettivo comune anche Eriksen. Anzi all’Atletico il giocatore del Tottenham piaceva già quando l’Inter annunciò di aver preso a parametro zero Godin. Senza contare Lautaro Martinez, l’argentino aveva in pratica firmato per l’Atletico ma i nerazzurri alla fine hanno centrato l’obiettivo“, si legge nello stesso articolo.

(Fonte: MD)