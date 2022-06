Cds – Inter, ottenuto cambio di formula per Bellanova. Cambiaso? C’è un piano

E' stata chiusa nella giornata di ieri l'operazione Raoul Bellanova : l'Inter ha infatti concordato con il Cagliari cifre e modalità dell'affare e si è assicurata l'esterno di grande prospettiva. Spiega il Corriere dello Sport: "Il laterale del Cagliari e dell'Under 21 è arrivato in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (diventerà obbligo solo se si vericheranno certe condizioni) fissato a 7. L'Inter non voleva un affare... a scatola chiusa ovvero puntava a testare il giocatore prima di acquistarlo. Per questo la trattativa, di fatto conclusa due settimane fa, ha avuto una frenata.

Il club di viale della Liberazione ha ottenuto il cambio di formula, forte del gradimento dell'esterno al trasferimento a Milano. Per Bellanova contratto di 5 anni a 800.000 euro a stagione più bonus. Sarà il vice Dumfries, con Gosens, fresco di matrimonio, che avrà come vice Darmian. I sardi hanno chiesto il prestito di Franco Carboni. Non va esclusa un'operazione con il Genoa per Cambiaso, in scadenza nel 2023, ma corteggiato da altre squadre, soprattutto la Juve e l’Atalanta: l'Inter non ha i soldi per fare aste e lo prenderà a cifre contenute (per mandarlo in prestito) solo se il calciatore rifiuterà le altre destinazioni".