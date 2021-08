Inter, c’è un outsider a sorpresa: “Può essere il Milinkovic per Inzaghi”

Importanti indicazioni dalla gara di ieri contro il Parma: Simone Inzaghi ha trovato un possibile outsider importante

Importanti indicazioni per Simone Inzaghi dall'amichevole disputata ieri contro il Parma: i nerazzurri, usciti vincitori per 2-0, hanno mostrato infatti come stiano assimilando i concetti del nuovo allenatore, che interpreta il 3-5-2 in modo diverso rispetto ad Antonio Conte. E bei segnali li ha dati anche Matias Vecino, autore del gol del 2-0: "L'uruguaiano, che nel post lockdown complice l'operazione a un ginocchio e le difficoltà nel tornare al top ha giocato pochissimo, può essere un "acquisto" importante per rinforzare la panchina, un "Milinkovic" con centimetri e senso della rete. Ecco perché non è stato ceduto quando il Napoli ha sondato il terreno", scrive il Corriere dello Sport.