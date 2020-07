TS – Inter, nel pacchetto per Emerson Palmieri anche Giroud?

Emerson Palmieri al suo arrivo all’Inter e c’è anche la volontà del Chelsea di cedere il giocatore. Già due carte importanti nelle mani di Marotta: l’ad nerazzurro può quindi affondare sul giocatore. C’è il sì dial suo arrivoe c’è anche la volontà deldi cedere il giocatore. Già due carte importanti nelle mani dil’ad nerazzurro può quindi affondare sul giocatore. Voci inglesi parlano dell’ex Roma come di un giocatore nella lista dei cedibili del club londinese. Valutazione da 30 mln di euro che i dirigenti proveranno ad abbassare proprio perché l’avventura del calciatore sembra arrivata alla conclusione.

Non è escluso però che non si possa arrivare a pagare al Chelsea i trenta mln per inserire nel pacchetto anche l’attaccante, Giroud. Il giocatore ha rinnovato di recente ma aveva già preso la decisione di lasciare Londra per avere più spazio. Tra i cedibili anche Marcos Alonso, anche lui a gennaio era nella lista dell’Inter.