Padovan: “Corsa scudetto? L’Inter ce la fa solo se la Juve si suicida. E se l’Atalanta…”

Il giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla volata scudetto: «L’Inter ce la fa solo se la Juve si suicida, i bianconeri hanno un calendario facile. Se mettiamo in conto la Lazio poi Sarri deve affrontare l’Udinese, la Sampdoria e il Cagliari tutte e tre salve e la Roma all’ultima giornata di campionato, che non avrà nulla da chiedere. Per vincere questo scudetto deve fare nove punti e si possono fare. La formazione di Conte ha la Roma subito e poi attenzione, l’Atalanta all’ultima giornata e ha anche il Napoli. Se l’Inter è in corsa l’Atalanta non ha fuori, ha uno scontro diretto ed è a meno sette. Se facciamo il discorso incrociato sullo scudetto il club bergamasco dobbiamo tenerlo».

(Fonte: SS24)