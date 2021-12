Inter, un Sanchez mai visto: “Non andrà via, neanche quest’anno”

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul futuro di Sanchez, nei mesi scorsi dato in uscita dall'Inter tra gennaio e giugno

La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul futuro di Alexis Sanchez, anche ieri a segno a Salerno. Nei mesi scorsi, il cileno era dato in uscita dall’Inter tra gennaio e giugno. Per ora, però, sembra destinato a rimanere, come sottolinea la rosea nella pagella di ieri (voto 7): “Il Ribery da quest’altra parte, ma con intensità maggiore e risultati migliori. Vede linee come pochi altri, il gol è il giusto premio: non andrà via, neppure quest’anno”.