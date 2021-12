Inter, pagelle CDS: Lautaro Martinez il migliore in campo. In tre prendono 7

I principali voti del quotidiano dopo la vittoria per 2-0 dell'Inter contro lo Spezia nel turno infrasettimanale

Nessuna insufficienza. Vanno dal 6 al 7,5 i voti ai giocatori dell’Inter dopo la vittoria per 2-0 contro lo Spezia secondo il Corriere dello Sport. Il migliore in campo per il quotidiano è Lautaro Martinez, da 7,5 appunto. “Suo il tocco-assist per Gagliardini. Si conquista e trasforma il rigore del raddoppio in più mette davanti alla porta Calhanoglu. Serata di vena”, si legge.