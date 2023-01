Inter, pagelle GdS: flop Correa, Dzeko da 7,5. Pioggia di 7, ecco il voto di Lukaku

È Edin Dzeko il migliore in campo dell’Inter che ha superato ieri per 1-0 il Napoli a San Siro secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7,5 per il bosniaco: “Ha il calcio nella testa, ancor prima che nei piedi. Perfetto per tutte le stagioni e per tutti i compagni di reparto, è come averne tre in campo. Rifinisce e conclude, lo trovi pure in copertura: fortunato chi ce l’ha”, si legge.