Pagelle Repubblica: Dzeko dà spettacolo. Perché Qatar pronto a pazzie per Skriniar

È Edin Dzeko il migliore in campo dell’Inter, non ha dubbi La Repubblica oggi in edicola. Voto 8,5 per il bosniaco, che “mostra al pubblico di Riyad lo spettacolo del calcio”.

Da 7,5 per il quotidiano Lautaro e Dimarco, poi 7 per Bastoni, Darmian (“dopo aver annullato Kvara, si ripete con Leao), Barella e Skriniar “non stupisce che il Qatar per lui sia pronto a fare pazzie”), si legge sul quotidiano oggi.