Inter, pagelle CdS: Calhanoglu e Skriniar i migliori, sono tre le insufficienze

Ecco i voti del Corriere dello Sport dopo il derby d'Italia vinto ieri dall'Inter per 1-0 contro la Juventus: solo tre le insufficienze

Stecca l’attacco dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juventus. 5 per Edin Dzeko, ma anche per Lautaro Martinez; rimandato anche Correa, 5,5 in pagella per lui secondo i voti del Corriere dello Sport. Tutti gli altri sono sopra la sufficienza e spiccano due giocatori su tutti: Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu .

“Si appiccica addosso a Vlahovic e non lo molla neanche di un centimetro, fa valere la sua fisicità contro uno che non ha paura di niente e di nessuno”, il giudizio alla prova di Skrinair. Voto 7 per lui e per Calha appunto: “Confeziona il primo tiro in porta dell’Inter, ma il brutto per i nerazzurri è che siamo già al minuto 31. Il secondo tiro dell’Inter è sempre suo, quello dagli undici metri che Szczesny gli para. Fa gol sulla ribattuta ma Irrati dice che deve calciare di nuovo il rigore e questa volta batte il portiere polacco”.