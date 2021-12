Inter, pagelle TS: che Sanchez, è pioggia di 7,5 col Cagliari! Ma c’è anche un 8

I principali voti del quotidiano sportivo dopo la vittoria dell'Inter per 4-0 nella sfida contro il Cagliari di ieri

Pioggia di 7,5 in casa Inter dopo la vittoria per 4-0 contro il Cagliari. Stesso voto per Dumfries, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Sanchez secondo Tuttosport. Spicca in particolare il giudizio del cileno questa volta: “Si muove molto, a volte sbaglia, ma ci mette qualità. Cragno gli dice no a fine primo tempo, la rete a inizio ripresa è un gioiello di coordinazione e precisione. Nel finale anche una traversa”, si legge.