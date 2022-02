Inter, pagelle TS: Sanchez e Lautaro i peggiori. Una sola sufficienza

Solo una sufficienza ieri in Inter-Sassuolo per Tuttosport: ecco le principali pagelle dei giocatori nerazzurri

È una sola la sufficienza in Inter-Sassuolo per Tuttosport. Si tratta di quella data a Stefan de Vrij, un 6. “Tiene bene su Scamacca e segna sul gong, ma il Var ravvisa un mani di Dimarco”, si legge. Per il resto, pioggia di insufficienze. 4,5 a Handanovic, Gagliardini, Barella, Calhanoglu e Perisic. 4 a Lautaro Martinez e Sanchez, il peggiore per il quotidiano. “Oltre a lamentarsi perché non gioca, dovrebbe convincere Inzaghi sul fatto che sbagli a considerarlo un riservista. Ecco, ieri non ne ha fatta una giusta”, si legge.