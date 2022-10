Inter, pagelle GdS: Dzeko il migliore, pioggia di 7,5 e 7. Il voto più basso…

È Edin Dzeko il migliore in campo di Inter-Viktoria Plzen di ieri per La Gazzetta dello Sport: ecco le principali pagelle

È Edin Dzeko il migliore in campo di Inter-Viktoria Plzen di ieri per La Gazzetta dello Sport. Voto 8 per il bosniaco, ecco la pagella: “E come l’anno scorso… canzone estiva, ma che con Dzeko funziona anche di questi tempi. Un anno fa la doppietta allo Shakhtar, ora questa al Plzen: quando la serata conta, lui c’è”.