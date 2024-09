RONALDO 4 gennaio 1998: in una fredda domenica invernale, l'Inter è pronta a tornare in campo dopo la pausa natalizia del campionato. I nerazzurri sono attesi dall'importantissima sfida contro la Juventus: ancora una volta però il match con i bianconeri viene preceduto dai festeggiamenti per un interista che ha vinto il Pallone d'Oro. Si tratta di Luis Nazario de Lima, conosciuto da tutti come Ronaldo, il Fenomeno, che proprio in quella serata regalerà l'assist vincente per Youri Djorkaeff dopo un'accelerazione incredibile sulla linea laterale.