Il tecnico dell'Inter non figura tra i candidati per il premio di miglior allenatore della stagione 2023/24

France Football e L'Equipe hanno reso nota la lista dei 6 candidati per il premio di miglior allenatore della stagione 2023/24: in corsa per il titolo ci sono Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis De La Fuente (Spagna), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Josep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Argentina).