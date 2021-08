Inter, Palmeri: “Lukaku se n’è andato facendo una magra figura perché…”

L'opinione del giornalista: "Certo che se n’è andato facendo una magra figura Lukaku. Ma chi te lo fa fare di fare tanto il fenomeno con dichiarazioni non richieste"

"Certo che se n’è andato facendo una magra figura Lukaku. Non per l’addio, ogni professionista fa quello che vuole e nella situazione dell’Inter è anche normale. Ma allora chi te lo fa fare di fare tanto il fenomeno con dichiarazioni non richieste. Stai zitto che fai più bella figura". Questo il pensiero di Tancredi Palmeri, giornalista, in merito all'addio di Romelu Lukaku all'Inter: il giocatore, a detta sua, doveva evitare certe dichiarazioni d'amore verso i nerazzurri.