CdS – Inter, suggestione Messi: ecco dove il padre ha preso casa a Milano

Jorge Messi, padre di Leo, ha comprato casa a Milano. La notizia, lanciata ieri da Radio Rai, trova conferme anche sul Corriere dello Sport di oggi. I colleghi però spiegano: “Il padre Jorge ha appena comprato casa in via Joe Colombo, nella zona di Porta Nuova e soprattutto a due passi dalla sede dell’Inter. Una scelta dovuta a ragioni fiscali, alle tassazioni migliori per gli affari del figlio che abitualmente fattura miliardi con i vari sponsor e sposterà i propri interessi economici a Milano. La società nerazzurra smentisce una trattativa per Messi – che ha un contratto in scadenza nel 2021 con i catalani – ma resta la suggestione di trovarselo praticamente sotto casa. Stuzzicando ogni fantasia di mercato, al netto dell’intreccio che coinvolge il Barcellona sempre interessato a prendere Lautaro Martinez”.