Inter, paradosso difensore centrale: il più vicino è ultimo in ordine di preferenza

L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa occupare la casella lasciata libera questa estate da Ranocchia. I nomi sono sempre gli stessi: Acerbi, Akanji, Chalobah. Le dinamiche di mercato hanno portato a un paradosso, come scrive il Corriere dello Sport: "L'Inter ha in mano il sì di tre difensori: Acerbi, Akanji e Chalobah. Il paradosso è che quello più vicino, vale a dire il centrale della Lazio, è anche l'ultimo in ordine di preferenza. In cima ai desideri nerazzurri, infatti, ci sono lo svizzero e l'inglese".