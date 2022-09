CdS – Inter paralizzata dalla paura di sbagliare. Le ultime sconfitte hanno tolto certezze

"A certi ritmi, infatti, è impensabile rendersi pericolosi. Senza intensità e senza rapidità nel far girare il pallone, si finisce solo per agevolare l’avversario. Se quell’avversario, poi, è il Torino di Juric (ancora a casa per la polmonite), si rischia anche di prendere qualche sberla. Eppure, ieri sera l’Inter non aveva di fronte il Bayern. Se contro i tedeschi, infatti, era lecito aspettarsi un approccio guardingo e controllato, contro i granata Dzeko e soci sono apparsi impauriti, quasi paralizzati dal timore di sbagliare. Questione di testa, evidentemente. Le ultime due sconfitte hanno fatto parecchio male, togliendo certezze e convinzione al gruppo. Ma una squadra di personalità deve saper reagire, non avvitarsi sui suoi problemi. Chiaro che a certi difetti, come la mancanza di elementi che sappiano puntare e saltare l’uomo o che abbiano il cambio di passo, non ci possa essere soluzione. Ma la superiorità si può creare anche in maniera diversa. Ad esempio, alzando la linea del pressing, sempre più bassa nelle ultime gare", sottolinea il Corriere dello Sport.