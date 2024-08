"Due punti in meno che bruciano, ma che lanciano un messaggio chiaro: aver vinto lo scudetto non garantisce di partire in vantaggio in ogni partita, come hanno dimostrato anche recentemente Milan e Napoli. Inzaghi lo sa benissimo e probabilmente sarà questo il compito più difficile in questo inizio di stagione: far capire alla squadra che si riparte da zero e il passato non conta. Altrimenti rivincere lo scudetto sarà difficile", prosegue poi Sport Mediaset che sottolinea come la partita di Genova abbia evidenziato lacune difensive: