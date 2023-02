L’Inter parlerà con Barella: “Vorrà focalizzare l’attenzione sul fatto che…”

La lite tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella ha inevitabilmente creato grande imbarazzo in casa Inter. Vedere i due calciatori in diretta tv che parlano con quei toni ha infatti indispettito la società, che in questi giorni parlerà con entrambi. Soprattutto con il centrocampista, come scrive il Corriere dello Sport: "Con Barella la chiave è il dialogo. Per evitare che gli capiti altre volte di andare oltre. Lukaku è andato in escandescenza - i due restano molto amici, come ha spiegato Inzaghi dopo la partita per spegnere il fuoco - ma non è la prima volta che il centrocampista manifesta insofferenza verso i compagni.