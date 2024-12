Quel lungo check non ha scalfito la sua convinzione neanche per un istante. Quando ha delicatamente sistemato il pallone alle spalle di Suzuki, Barella era convinto di essere in posizione regolare. Continuava a ripeterlo a tutti tra campo e panchina, preannunciando ciò che il VAR faticava a confermare. Il gesto di Abisso è stato liberatorio, non soltanto per lui: ha consegnato alla storia del calcio una perla, l'ennesima di un campione che continua a stupire solo chi non lo segue con la giusta attenzione.