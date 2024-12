"Vedere l'Inter al Mondiale per Club mi ha fatto pensare subito al percorso fatto in questi 3 anni. Erano 10 anni che non si facevano gli ottavi di Champions, ora abbiamo portato l'Inter al Mondiale per Club. Una grande soddisfazione da condividere con il mio staff, la società e questi giocatori. In 3 anni abbiamo fatto 2 ottavi, una finale e probabilmente faremo un bel percorso anche quest'anno. Vederci al Mondiale è un bel premio", le parole del tecnico piacentino a Dazn.