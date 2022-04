Parolo: “Si può parlare di Inzaghismo. I meriti del tecnico dell’Inter…”

L'ex giocatore biancoceleste ha parlato del lavoro dell'allenatore nerazzurro anche per il rapporto instaurato con il gruppo

È nato un nuovo modo di giocare a calcio che possiamo chiamare Inzaghismo ? È la domanda che Marco Parolo ha posto, su DAZN , agli altri opinionisti presenti in studio. «Inzaghi ha costruito la squadra attorno alle sue idee. Il primo gol è fantastico: chiede al quinto di tagliare, fare un taglio profondo in area. Dumfries lo ha fatto crescere, lo ha voluto lui, siete d'accordo?», ha detto.

«Ho visto Inzaghi cresciuto, è andato in una realtà in cui sapeva di doversi mettersi in gioco. Ha affrontato le difficoltà. Doveva prendere atto che è nell'Inter e non la Lazio. Ha fatto questo passaggio e ora ha riversato sulla squadra questa cosa sulla squadra questa capacità di rapportarsi con i giocatori. Lui coinvolge tutti. Anche la scelta di Dimarco non è stata casuale, mi hanno detto che alla Pinetina è tra chi si allena meglio. Lo ha fatto giocare, da quello prende forza la squadra. Ci ha messo del suo e se vincesse sarebbe il campionato di Inzaghi».